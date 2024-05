La famiglia Berlusconi non dimentica Forza Italia | 600mila euro alla vigilia delle Europee E pure Marta Fascina paga pegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Seicento milaelezionipee. Laancora una volta si dimostra generosa cona due settimane dal voto su cui Antonio Tajani punta tutto per superare la Lega di Matteo Salvini a un anno dmorte del fondatore. Se a marzo, infatti, erano stati Eleonora e Luigi(figli di Veronica Lario) a versare i primi 100 milaa testa, secondo i resoconti ufficialierogazioni liberali di aprile ora si sono aggiunti anche i figli Marina, Pier Silvio e Barbara. Anche il fratello Paolo il 9 aprile ha versato 100 mila. Ognuno ha fatto un bonifico identico per un totale di 600 mila. Il segnale che lanon ha intenzione, per il momento, di abbandonaretanto più che Tajani sta facendo tutta la campagna elettorale in memoria del fondatore.