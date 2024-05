La dieta per perdere 2 kg in una settimana | la consiglia il rinomato medico francese

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 30 maggio 2024) In attesa della prova costume sempre più vicina arriva laperdue kg in una. A proporla è Jaques Fricker,che propone un programma alimentare su due livelli e tre pasti al giorno. LaFricker, sembrerebbe voler sfatare il mito delle diete lampo (poco efficaci e sane). Ilnutrizionista dell’ospedale Bichat di Parigi, infatti, avrebbe elaborato un approccio a due fasi che sarebbe in grado di garantire una perdita di peso sostenibile e duratura. Non si tratterebbe, dunque, delle solite diete veloci, ma di un programma in cui nella prima fase si dimagrisce velocemente, ma nella seconda fase si rallenta, volendo puntare ad un dimagrimento che duri nel tempo.@Foto Crediti EnvatoElements – VelvetGossipUnaperpeso senza recuperarlo Il dottor Jaques Fricker ha rivelato i principi della suaanche nel libro Dimagrire velocemente e bene.