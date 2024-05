La Cremonese si ferma sullo 0-0 col Venezia Per la serie A servirà una vittoria in Laguna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cremona – Laci prova, ma l’andata della finale play off con iltermina 0-0 e adesso, per realizzare il sogno dellaA, la squadra di Stroppa sarà costretta ad andare a vincere in, l’unico risultato a questo punto a disposizione per i grigiorossi, mentre la compagine arancioneroverde, in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, può contare anche sul pareggio per salire nella massima divisione. Il primo atto della finale-promozione mantiene tutto aperto, ma si chiude con un pizzico di delusione per unache, pur mantenendo maggiormente l’iniziativa, non è riuscita a far valere il fattore campo. L’incontro dello “Zini” mette in mostra la buona partenza degli ospiti che pungono in avvio con Pohjanpalo (due volte) e con Pierini, ma la difesa locale controlla senza particolari problemi.