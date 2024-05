Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) In una recente intervista alla agenzia di stampa Rossiya Segodnya, il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha suggerito la possibilità che lapossaunaditra Russia ee porsi come mediatore terzo. «È fondamentale, innanzitutto, affrontare le cause profonde e proteggere gli interessi legittimi di tutte le parti, con successivi accordi basati sul principio di sicurezza equa e indivisibile», ha detto. Questa intervista è un messaggio diplomatico rivolto al resto del mondo dopo il recente invito del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Stati Uniti edi partecipare a un vertice diin Svizzera a metà giugno. La Russia ha ripetutamente affermato che non parteciperà a questo vertice, insistendo che la precondizione per sedersi al tavolo dei negoziati è che l’e i paesi occidentali riconoscano le conquiste territoriali del Cremlino in; una proposta che Kyjiv ha fermamente rifiutato.