La cantante transgender Kim Petras e le altre | nuovi volti di una bellezza inclusiva

(Di giovedì 30 maggio 2024) La notizia è fresca di stampa. Mac Cosmetics ha da poco annunciato che, assieme all’attrice emessicana Danna Paola, Kimè il nuovo volto della sua storica campagna Viva Glam per sostenere le persone colpite da HIV/AIDS e promuovere l’uguaglianza a livello sociale. L’iniziativa, che prevede la destinazione dell’intero ricavato delle vendite di una rinnovata linea di rossetti a organizzazioni locali in tutto il mondo, celebra oggi il suo 30esimo compleanno. E, in passato, ha visto alternarsi come testimonial diverse icone della comunità LGBTQI+, dalla drag queen RuPaul alla ballerina Dita Von Teese passando per star della musica del calibro di Elton John, Lady Gaga e Ricky Martin. Oggi il ruolo di nuova testimonial diè, a buon diritto, tutto di Kim