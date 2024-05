La Buchmesseide di Saviano e il mesto mezzaseghismo della nostra classe dirigente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non è che io ogni giorno posso scriveremezzasegaggine delle classi dirigenti, abbiate pazienza. Mi vengo a noia. Vi giuro che cerco di smettere di scriverne, ma purtroppo chi ha ruoli di responsabilità in questo secolo proprio non riesce a smettere d’essere mezza sega. C’è dunque solo da scegliere traallegro e quello. Se oggi mi avessero lasciata in pace, mi sarei occupata dell’inadeguatezza di Vincenzo De Luca, che non si fa trovare con la risposta pronta quando Giorgia Meloni decide di bullizzarlo con il «quella stronzaMeloni». O di quella di chi pensa di risolvere i problemi del mondo coi post su Instagram. Invece vengo dirottata sulda questi geni del purissimo presente al governo, che fanno una delegazione di cento scrittori per la Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, un posto infernale in cui nessuno vuole andare ma poi se non t’invitano è dramma (tipo le feste di Capodanno), e chi è che non invitano, indovina indovinello? Di due scrittori viventi noti all’estero dispone l’Italia, non è che ci sia tanto da scialare.