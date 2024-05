Kvaratskhelia è l’Mvp Napolista di maggio si impone su Ngonge Lobotka e Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Khvichaè stato eletto dai lettori delcome miglior giocatore del mese di. Ha ottenuto il 43% dei voti. Gli altri calciatori a competere erano Cyril(33%), Stanislav(21%) e Victor(3%). Per votare ogni mesedel Napoli basterà andare sul profilo Instagram e, nella sezione storie, verrà pubblicato il sondaggio con i quattro calciatori che hanno ottenuto la media valutazione più alta.ha giocato tre partite su quattro nel mese di, totalizzando un gol. Tramite le pagelle delha ottenuto una media voto di 5,8. Le sue migliori prestazioni sono state contro Fiorentina e Lecce. La splendida punizione contro i viola non solo gli ha fatto vincere il gol del mese in Serie A, ma è stata anche l’ultima rete della stagione del Napoli.