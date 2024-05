Knives Out 3 | un altro membro degli Avengers si unisce al franchise nell' imminente terzo capitolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Daniel Craig è accompagnato da un cast stellare nel sequel diOut di Rian Johnson. Jeremy Renner non si ferma più dopo essersi ripreso dall'incidente con lo spazzaneve e sia Daniel Craig nel sequel di NetflixOut 3 di Rian Johnson, come ha confermato The Hollywood Reporter. Si tratta del secondo Avenger che sialdopo che Chris Evans ha interpretato Hugh Drysdale nel primo, andando virale sui social con il suo iconico maglione bianco. Jeremy continua il suo ritorno alla mischia hollywoodiana dopo essere stato investito da un gatto delle nevia sua casa di Reno, in Nevada, nel gennaio 2023. Conosciuto per aver interpretato Occhio di Falco ….