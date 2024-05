Kings League prossima partita Stallions | data avversaria orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con una vittoria e una sconfitta dopo le prime due partite, glisono già attesi da un match da dentro o fuori nellaWorld Cup. La squadra italiana, che vanta in rosa vede nomi come la leggenda Francesco Totti, Radja Nainggolan e il noto streamer Blur, non è riuscita a ripetersi dopo l’esordio vittorioso ed ha ceduto il passo ai brasiliani del Furia FC. Dovrà quindi tornare in campo per uno spareggio contro la vincente del match tra Persas e Galacticos del Caribe. Appuntamento alle ore 23:00 di domenica 2 giugno. IL REGOLAMENTO Glipossono ancora sognare gli ottavi di finale, ma saranno chiamati a vincere per evitare l’eliminazione. Sicuramente si tratta di un compito alla portata per Trombetta e compagni, che hanno dimostrato di poter dire la propria anche contro avversari più quotati.