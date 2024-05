Kinds of Kindness | anche i cani guidano auto nel trailer finale del film con Emma Stone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) L'ultimodeldi Yorgos Lanthimos delinea meglio la trama delle tre storie che vedremo in sala, sempre con unaeccezionale Searchlight Pictures ha diffuso in streaming ildiof, il cui arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 6 giugno. Ilato mostra nuove immagini dell'impressionante cast del, tra cui la star Jesse Plemons che sfoggia vari look, mentre cerca di venire a patti con ciò che sta accadendo intorno a lui; ci sono passaggi dal colore al bianco e nero, come nel precedente Povere Creature!, c'è tutta la bravura di, sempre più a suo agio con il regista greco e ci sono perfino deicheun'alla fine. ….