Khamenei agli studenti Usa ' voi state dalla parte giusta'

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Cariuniversitari negli Stati Uniti d'America, questo messaggio è un'espressione della nostra empatia e solidarietà con voi. Mentre la storia sta voltando pagina, voi". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali, in una letteradelle università americane che hannocipato alle dimostrazioni per la Palestina. "Il mio consiglio per voi è di acquisire familiarità con il Corano" si legge nel testo, pubblicato sul sito di, dove la Guida suprema della Repubblica islamica afferma che, manifestando nelle università, glihanno "formato un ramo del Fronte di Resistenza", "nonostante la spietata pressione del vostro governo, un governo che sostiene apertamente l'usurpatore e brutale regime sionista".