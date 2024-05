Kfc vuole aprire a Ravenna e cerca 24 dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Kfc, la celebre catena di fast food americana specializzata nel pollo fritto, arriva a. O almeno così si direbbe a giudicare dal sito internet, dove negli ultimi giorni sono comparsi diversi annunci di lavoro in città. Il gruppoinfatti un manager generale per il ristorante, 10 cuochi, 3 leader del team e 10 membri del team. In totale 24 persone. All’interno degli annunci si legge che “Spoon Direct srl, azienda licenziataria di marchio di KFC in Italia, in forte espansione sul territorio italiano, ripersonale per la prossima apertura del punto vendita di”. Non è chiaro dove aprirà il nuovo ristorante: il sito della catena lo colloca su una mappa all’incirca tra via Mazzini e via Cerchio, in centro.