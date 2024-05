Fonte : dilei di 30 mag 2024

In tempi normali, sarebbe stato aiutato in questo da sua moglie Kate che è per lui una colonna portante, su cui poter contare anche per trovare il giusto equilibrio. Si tratta del primo viaggio all’estero che fa dalla malattia della moglie. Come futuro Re britannico deve infatti essere capace di influenzare i rappresentanti di Stato senza però mai schierarsi politicamente.

Kate Middleton ultime notizie William va in Francia ed è costretto ad abbandonarla