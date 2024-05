Juventus Vlahovic | Non vedo l’ora di dare il mio contributo in Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Siamo una squadra, una famiglia e insieme vogliamo dimostrare cosa significa essere la”. Lo ha scritto in un post sui social Dusancommentando l’annata che si è chiusa e dando appuntamento ai tifosi dellaper quella che verrà. “Con il cuore pieno di emozione voglio ringraziare tutti per la stagione appena conclusa – si legge sul suo profilo Instagram – Grazie alla società per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia e scendere in campo con grande orgoglio. Ai nostri incredibili tifosi, siete stati il nostro dodicesimo uomo in campo, sostenendoci sempre, sia nei momenti difficili che in quelli di gioia. Un grazie speciale ai miei compagni di squadra. Insieme abbiamo lottato, sofferto e festeggiato, raggiungendo questi traguardi.