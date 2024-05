Juventus-Thiago Motta Corriere dello Sport | ballano quasi 3 milioni tra richiesta e offerta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sembrava tutto fatto per l’arrivo disulla panchina della, invece c’è ancora distanza economica. A fare il punto della situazione è il, secondo cui “ha chiesto 5netti a stagione per allenare la Juve, più del doppio di quanto guadagnava sulla panchina rossoblù, poi vorrebbe che fossero garantiti altri 1,5al suo staff“. Di contro, la società “non vorrebbe spingersi a certe cifre e preferirebbe chiudere a 5netti, cioè 9 lordi, per l’intero pacchetto“. In sostanza, in ballo ci sono circa 3comprese le tasse, una cifra che allafarebbe molto comodo, magari per aumentare lo stipendio ad Adrien Rabiot e trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Il Corsottolinea inoltre come “è una questione di filosofia e aspettative, dopotutto: quello che viene proposto aè un ingaggio da “nuova Juve”, ma il fascino della Vecchia Signora resiste al tempo e chiunque si avvicini alla Continassa finisce per bussare al portone con pretese alte“.