Juventus Fagioli racconta | Scommettevo per noia il gioco era diventato un incubo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nicolòha parlato del tema scommesse e della ludopatia: “E’ iniziato come un, pensavo che non fosse un problema giocare a calcio e scommettere se non si incrociassero.tanto, ma mai su di me o sulla mia squadra perché non volevo violare certi principi: non credo di aver fatto male allo sport. Perché l’ho fatto? Perché mi anvo: dopo le 4-5 ore di allenamento ti si spalanca il vuoto, specialmente se non hai altri interessi. Il successo non è un’armatura che resiste alla solitudine, basti pensare ai tanti attori e musicisti che sono finiti in dipendenze persino più letali. Usavo ilperché con le sue scariche di adrenalina compensavo ogni problema.