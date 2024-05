Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

PERCHE’ LE SCOMMESSE – «Quando. Le parole di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve, dopo la squalifica per le scommesse e il ritorno in campo Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve, ha così parlato nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport della sua squalifica per le scommesse, la sua dipendenza e il ritorno in campo.

Juve Fagioli | Scommesse? Sentivo il vuoto e l’abisso ti attira | la squadra mi è stata vicina