Juve e Thiago Motta quanti milioni ballano | rumors e conferme sulla clamorosa frenata

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un milione e mezzo per mettersi d'accordo, anche se per i tre anni di contratto in programma peserebbero sul bilancio dellaper novecirca. È questa la distanza che attualmente dividedalla panchina bianconera. Nulla di davvero preoccupante, dato che le parti troveranno l'incastro. Al momento, però, l'affare più fatto dell'anno ancora non può essere sancito dalle firme, ha spiegato Sportmediaset. Ci sono le promesse, gli accordi verbali e la convinzione di fare un pezzo di cammino in comune. Prima, però, toccherà sedersi attorno a un tavolo un'altra volta e arrivare alla fumata bianca. La settimana buona è la prossima, quando i dirigenti bianconeri raggiungerannoin Portogallo, dove si è concesso qualche giorno di vacanza con la moglie.