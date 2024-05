Juliana Moreira delusa dopo L’Isola | Vi rendete conto cosa fate?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 30 maggio 2024) Artur Dainese è abbonato ai televoti e ieri sera ne ha superato un altro contro Karina, Linda, Matilde e Stoppa.l’ennesimo salvataggio del modello ucraino, sui social è intervenuta, che se l’è presa con Artur e ha anche palesato le sue perplessità sui motivi per cui il pubblico lo supporta. “Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vichi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no, non sono d’accordo”. Le critiche disi aggiungono a quelle degli opinionisti, della conduttrice, dei naufraghi e degli ex concorrenti, in pratica ieri sera Artur è stato messo sul patibolo.