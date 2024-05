Jovetic | Porto la Fiorentina nel cuore mi spiace per la finale Tornare a Firenze? Sarebbe bello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Conference League col suo Olympiacos, Stevanha dichiarato a caldo: “Sono davvero felice perché ho sofferto molto per arrivare qui. E’ stato un anno difficile, ma abbiamo fatto un bel lavoro e ringrazio i compagni, il mister e i nostri tifosi pazzeschi. Ammetto però che non è stata una partita facile da giocare perché ho vissuto 5 anni bellissimi ae porta lanel. Anzi, ci tengo a salutarla e ad augurarle il meglio: miche abbiano perso tre finali in due anni“.ha poi parlato del suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà. Ciò che mi interessa era vincere il trofeo, è per questo che gioco a calcio. Chiudere la carriera alla