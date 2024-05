John Elkann | Io e i miei fratelli abbiamo subìto violenze fisiche e psicologiche da nostra madre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Torino, 30 maggio 2024 – "Insieme aiLapo e Ginevra fin da piccolisubitoda parte di. Questo ha creato un rapporto protettivo da parte dei nostri nonni". E’ uno dei passaggi choc dell'intervista diad Avvenire in uscita domani, in cui il presidente di Stellantis ripercorre le vicende aziendali e giudiziarie che coinvolgono la sua famiglia, ma anche quelle più intime, di cuinon aveva mai parlato così apertamente. "Con mio fratello e mia sorellapiena fiducia nella magistratura italiana. È una situazione che dura da vent'anni, da quando nel 2004, tutta la mia famiglia per senso di responsabilità si è compattata intorno alla Fiat, portando avanti le volontà di mio nonno.