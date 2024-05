John Elkann | Da nostra madre violenze fisiche e psicologiche quando eravamo piccoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – “Insieme ai miei fratelli Lapo e Ginevra fin daabbiamo subitoda parte di. Questo ha creato un rapporto protettivo da parte dei nostri nonni”. Così il presidente di Stellantis,, in un’intervista che sarà pubblicata domani su Avvenire racconta la storia della sua famiglia. “Nel 2004 la mia famiglia si è compattata per il rilancio della Fiat, ma miasi è chiamata fuori” ha raccontato poi al quotidiano, commentando la vicenda legata all’eredità della nonna, Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. “Con mio fratello e mia sorella abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana”, sottolineaa proposito dell’inchiesta giudiziaria in corso a Torino e osserva: “E’ una situazione che dura da vent’anni, danel 2004, nel pieno della crisi di cui parlavamo prima, tutta la mia famiglia per senso di responsabilità si è compattata intorno alla Fiat, portando avanti le volontà di mio nonno.