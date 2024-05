Jeremy Renner si unisce al cast di Wake Up Dead Man | A Knives Out Mystery

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)sialdiUpMan: AOutCon la terza stagione di Mayor of Kingstown in arrivo questa domenica,ha trovato il suo prossimo grande progetto cinematografico: l’attore candidato all’Oscar si unirà infatti a Daniel Craig inUpMan: AOut. L’attore, come riportato daline, va dunque ad aggiungersi ad unche comprende già Kerry Washington, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close e Andrew Scott. Mentre Craig tornerà a vestire i panni del detective Benoit Blanc, Rian Johnson sarà nuovamente il regista e lo sceneggiatore di questo franchise da lui ideato. Persi tratta del primo progetto cinematografico a cui ha partecipa dopo l’incredibile guarigione da un incidente quasi mortale che lo ha coinvolto nel gennaio del 2022.