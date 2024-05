Jacobs stasera in tv | orario Diamond League Oslo 2024 dove vederlo programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Oggi giovedì 30 maggio (ore 21.04) Marcellcorrerà i 100 metri a(Norvegia),va in scena una tappa della. Il Campione Olimpico vuole essere grande protagonista dei Bislett Games, tappa di lusso del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ci si aspetta una decisa inversione di rotta da parte del velocista lombardo dopo l’opaca prestazione offerta due giorni fa a Ostrava,si è espresso in un altissimo 10.19. Il Messia dell’atletica tricolore vuole lasciarsi alle spalle la brutta uscita in Repubblica Ceca e punta a migliorare i riscontri cronometrici ottenuti nelle prime due uscite stagionali, ovvero il 10.11 di Jacksonville e il 10.07 di Roma. Il 30enne dovrà riuscire a combinare la partenza vista a Ostrava con il lanciato di Roma, in modo da dare un chiaro segnale quando mancano soltanto otto giorni all’inizio degli Europei nella capitale.