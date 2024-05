Italiano potrebbe giocare la Champions con il Bologna Il club vuole la sua firma il prima possibile Moretto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Vincenzoha perso ieri sera la Conference League. La Fiorentina ha mancato il primo trofeo internazionale perdendo ai supplementari contro l’Olympiakos.però siconsolare presto con laLeague. Ieri sera, dopo la finale ha dichiarato che parlerà con Commissodi decidere del suo futuro masembra destinato alacon ilil prossimo anno. Lo scrive Matteosu X.il preferito per sostituire Thiago Motta Scrive il giornalista Matteosu X: Nelle prossime ore ilavanzare con ladi Vincenzo. È lascelta della dirigenza per sostituire Thiago Motta. — Matteo(@Matte) May 30, 2024, il nome per il dopo Motta (Di Marzio) Thiago Motta ha annunciato il suo addio ale si avvicina alla Juventus.