Italia Under-21 i convocati per il Tournoi Maurice Revello | tre prestiti Inter

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’-21 parteciperà al, noto anche come Torneo di Tolone. Gli Azzurrini hanno ufficializzato oggi la lista dei, che prevede tre giocatori in prestito dall’. LA PRESENZA – L’-21 giocherà il, che si disputerà nella prima metà di giugno in Francia. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata saranno protagonisti nel Gruppo B: martedì 4 giugno alle 15 contro il Giappone a Vitrolles, giovedì 6 giugno alle 15 contro l’Ucraina ad Aubagne, lunedì 10 giugno alle 18.15 contro Panama sempre ad Aubagne (dopo aver riposato alla terza giornata) e mercoledì 12 giugno contro l’Indonesia alle 18.15 a Salon. Finali venerdì 14 e domenica 16 giugno in base alle posizioni di classifica. Neidell’-21 tre giocatori di proprietà dell’in prestito: i difensori Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti con l’attaccante Sebastiano Esposito.