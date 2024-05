Italia-Turchia in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Scatta la missione Europer l’di Luciano Spalletti. Alle 21:00 di martedì 4 giugno gli azzurri sfideranno lanella cornice dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Un esame speciale per tutti, ma soprattutto per Riccardo Calafiori e Riccardo Orsolini che in rossoblù hanno dato vita ad una convocazione speciale, guadagnandosi la Champions League agli ordini di Thiago Motta e soprattutto la convocazione del commissario tecnico. Ritorno in azzurro, dopo la lunga squalifica, per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, mentre Raoul Bellanova (Torino) e Michael Folorunsho (Verona), già convocati a marzo per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, si godono la seconda chiamata del Ct. Per Luciano Spalletti è il primo test prezioso per valutare le scelte per la rosa definitiva da portare in Germania.