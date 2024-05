Italia-Inghilterra oggi in tv | canale orario e streaming Europei Under 17

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alle 19:30 di, giovedì 30 maggio, l’scenderà in campo contro l’all’AEK Arena di Larnaca in occasione dei quarti di finale degli17. Dopo aver stravinto il girone a punteggio pieno, precedendo Polonia, Svezia e Slovacchia, gli azzurrini sono pronti ad andare alla ricerca di una semifinale storica in quello che è l’unico torneo mai vinto dall’a livello giovanile. Per cinque volte però gli azzurrini sono andati comunque vicini ad alzare il titolo: nel 2013, nel 2018 e nel 2019, infatti, il loro cammino si è fermato solo in finale. Adesso per i ragazzi di Massimiliano Favo c’è l’impegno più difficile, contro un Manchester City che nella sua rosa vanta nomi di spessore cresciuti in alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa.