Italia-Danimarca in tv | canale orario e streaming semifinale Europei Under 17

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alle 17:00 (no) di domenica 2 giugno l’sfiderà lain occasione delladegli17. Nella cornice dell’AEK Arena di Larnaca gli azzurrini di Massimiliano Favo contenderanno agli scandinavi il pass per l’ultimo atto del torneo, l’unico mai vinto dall’a livello giovanile (la Figc vanta nel torneo tre secondi posti, nel 2013, nel 2018 e nel 2019). Camarda e compagni sognano in grande e hanno tutto per farlo, dopo aver vinto la finale anticipata contro l’Inghilterra. La vittoria ai rigori ha messo in evidenza soprattutto il blocco Milan: Longoni ha parato un rigore e ha fatto una serie di interventi decisivi nei novanta minuti, Liberali ha realizzato il bellissimo gol dell’1-1, mentre Camarda ha segnato il penalty decisivo.