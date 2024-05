Italia-Brasile in tv | data orario e diretta streaming Nations League volley femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaball(VNL)di. Le azzurre, dopo aver affrontato Francia e Repubblica Dominicana, tornano in campo per il terzo match di questa Week 2, quello che mette in palio più punti in ottica ranking di qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la compagine verdeoro di José Roberto Guimaraes, attualmente numero 2 del ranking e reduce dalla partita contro l’Olanda. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 6.30 di sabato 1 giugno alla Galaxy Arena di Macao, in Cina. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita tradella seconda settimana della fase preliminare di VNL