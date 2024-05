Italia 1 adolescente su 10 vive in povertà | la ricerca

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da unadi “Save the Children” è emerso che inquasi unsu dieci tra i 15 e i 16 anniin condizioni di gravemateriale. Il 17,9% dichiara che i genitori hanno difficoltà nel sostenere le spese per cibo, vestiti e bollette e l’11,6% ammette di non poter comprare un paio di scarpe nuove anche se ne ha bisogno. Questi sono solo alcuni dei dati emersi dalla“Domani (Im)possibili” di Save the Children. Le più scoraggiate, secondo quanto emerso dalla, sono le ragazze: a prescindere dal contesto in cui crescono, infatti, hanno aspettative più alte dei coetanei sugli studi, ma bassissime sul futuro nel mondo del lavoro. La condizione dieconomica, infatti, grava pesantemente sulle aspettative degli adolescenti.