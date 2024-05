Israele missili su base Hezbolla in Siria | 6 morti Cisgiordania in fiamme il mercato di Ramallah Egitto | Stop all’assedio su Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Sei persone sono rimaste uccise in un attaccostico in, l’obiettivo dell’aeronautica israeliana era unamilitarea Homs. Un altro missile ha colpito una casa a Baniyas, uccidendo una ragazza è ferendo 12 persone. Sono 32 gli attacchi dell’Idf registrati quest’anno sul territoriono, a perdere la vita 13 civili e 40 militari, tra soldati filo governativi e miliziani sciiti. Spari e gas lacrimogeni aldi, in, dove è scoppiato un incendio. L’lancia un appello alla comunità internazionale: “Fermare l’assedio sulla Striscia di. Palestinesi non devono fuggire con la forza”. Segui la diretta qui sotto Assedio israeliano sulla Striscia di