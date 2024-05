Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

"Non c'è fine a tutto questo - afferma . Le donne bloccano le strade gridando al megafono frasi di dissenso. Con mani e visi macchiati di rosso, come se fossero sporche di sangue, le madri dei soldati israeliani al fronte per combattere la guerra contro Gaza protestano contro il governo di Natanyahu.

Israele madri dei soldati in protesta contro Netanyahu con visi sporchi di sangue | Governo di perdenti senza cuore vergogna - VIDEO