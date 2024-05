Israele Gantz ha chiesto elezioni anticipate Netanyahu | Un regalo a Hamas

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il partito di Benny, Unità Nazionale, ha presentato una legge per sciogliere la Knesset e indireentro ottobre. Tuttavia, questa mossa non andrà avanti perché, ex generale e rivale di, al momento non ha i numeri necessari per farla approvare in Parlamento. La proposta ha motivazioni politiche urgenti: dopo aver mantenuto per più di un anno un vantaggio nei sondaggi rispetto asta vedendo questo vantaggio svanire rapidamente e cerca di riguadagnare l’attenzione perduta. Secondo un sondaggio di Canale 12, a dicembre il partito diavrebbe superato il Likud dicon 37 seggi a 18. Ora, la differenza si è ridotta a 25 seggi contro 21.deve anche creare un’attesa per la sua imminente uscita dal governo d’emergenza formato condopo il 7 ottobre.