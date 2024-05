Isola dei Famosi | Pier Silvio anticipa la chiusura quando va in onda la finale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) I vertici Mediaset studiano le mosse,Berlusconi vorrebbe concludere in anticipo la diciottesima edizione de L’dei. La puntata del 19 Maggio de L’deiha fatto registrare il peggior risultato di sempre, scendendo per la prima volta in diciotto edizioni sotto i due milioni di telespettatori sintonizzati. Non certo i risultati che Vladimir Luxuria sperava, questo è poco ma sicuro. L’ex opinionista, oltre che vincitrice, del reality show ha infatti raccolto lo scorso 8 Aprile la pesante eredità lasciata dalla precedente padrona di casa, Ilary Blasi, e non è riuscita a non farla rimpiangere. Visti i risultati deludenti,Berlusconi avrebbe valutato lata de L’dei– notizie.