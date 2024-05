iQOO 13 sarà l’outsider che non ti aspetti | Specifiche

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il nuovo smartphone top di gamma13 avrà delledavvero impressionanti secondo un’ultimissima indiscrezione Gli smartphone cinesi, un tempo visti di qualità inferiore, hanno ormai raggiunto (e in alcuni casi superato) i modelli dei brand coreani e americani come Samsung, Google ed Apple. Ora sulla scena sta per affacciarsi il nuovo13, smartphone top di gamma che si preannuncia come uno dei più potenti telefoni di sempre. Sfruttando le informazioni fornite dal leaker cinese Digital Chat Station, abbiamo modo di conoscere letecniche che caratterizzeranno il nuovo smartphone di fascia alta13. In particolare, l’informatore ha indicato la presenza di un display OLED 8T LTPO con risoluzione 2800 x 2260 pixel.