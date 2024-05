iPhone is the new POS | in Italia arriva la funzione Tap to pay

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Apple sta provando a mandare in pensione anche i terminali di pagamento. Il progetto Tap to pay – che da diverso tempo ha conquistato già ampie fette di mercato a livello globale – da qualche ora è disponibile anche in. Il meccanismo è molto semplice: i piccoli esercenti e i commercianti possono accettare pagamenti digitali sfruttando il proprio. Lo smartphone sarà in grado di accettare pagamenti con carta contactless, Apple Pay e altri wallet digitali. L’annuncio è stato fatto dall’azienda di Cupertino attraverso i propri canali ufficiali. LEGGI ANCHE > Quali sono i bisogni delle nuove generazioni quando si parla di pagamenti digitali? Tap to pay, come Apple sta cercando di mandare in pensione i terminali di pagamento Non sarà necessario, dunque, dotarsi di un apparecchio in più per venire incontro alle esigenze dei clienti, sempre più disposti a pagare in maniera digitale e sempre meno dipendenti dal contante.