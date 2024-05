Invadeteci grazie! Ora l’immigrazionismo è pure culinario | la sparata di Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag –che arrivasulla copertina del numero di giugno di, in realtà, ci è utilissimo. Per capire o meglio confermare quanto la cultura dell’accoglienza a tutti i costi e della sostituzione dell’italiano con qualsiasi straniero (meglio se colorato) non c’entrino assolutamente nulla le necessità, le circostanze inevitabili, i famosi “processi inarrestabili” e via discorrendo.risponde a una precisa volontà di distruzione ed estinzione del popolo italiano, e quest’ultimo caso ne costituisce una prova.di!”, recita il titolo in copertina. Con l’immagine di uno chef presumibilmente africano di cui non ci vergogniamo affatto (anzi, ne andiamo fieri) di non conoscere l’identità.