Inutile e dannosa pronti allo sciopero Le toghe si sentono intoccabili e minacciano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) La riforma della Giustizia approvata dal Consiglio dei ministri e che ora dovrà passare alle Camere fa infuriare il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. Considerata una “riforma epocale” dall'esecutivo di Giorgia Meloni, per il numero uno dell'Anm invece è ben altro: “Una stesura affrettata” che “peggiorerà la risposta giudiziaria”. La nuova riforma quindi per Santalucia sarebbe “”. In un'intervista a La Repubblica, il magistrato è entrato più nel dettaglio del suo “no” alla nuova giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio e apre a un possibiledell'Anm: “Il nostro impegno prioritario sarà spiegare perché siamo contrari alla riforma ed eviteremo proteste sterili – spiega Santalucia –.