Interviste Masi | Bravi comunque Mansi | Resta lo stesso una grande stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’amarezza per una rimonta subita. L’amarezza per una coppa svanita sul più bello. In casa Follonica Gavorrano c’è stato poco da festeggiare ieri per il match di ritorno tra la formazione died il Trapani. "Non cambia il giudizio su questo gruppo – ha detto mister Marco–. Abbiamo fatto un lavoro immenso. Sarebbe stato un bel premio per chi ha lavorato con serietà, equilibrio e impegno. Questo è il mio dispiacere più. Loro sono una squadra esperta che ha saputo addormentare anche la partita. Il rigore loro è arrivato su un fallo iniziale non fischiato su Pino. L’avevamo rimessa in equilibrio, abbiamo avuto le occasioni ma non abbiamo concretizzato. Il Trapani è una Ferrari, con unaesperienza". Meno amareggiato invece il patron Luigi, soddisfatto di unapositiva.