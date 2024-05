Internazionalizzazione delle pmi | il ruolo cruciale della digitalizzazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 Maggio 2024. Nel contesto economico attuale, l'è unachiavi per lo sviluppopiccole e medie imprese (PMI). Uscire fuori dai ristretti confini del mercato nazionale è fondamentale per tutte quelle aziende che, ad oggi, rappresentano il vero cuore del tessuto economico del nostro paese. In questo lagioca sicuramente .