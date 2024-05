Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Le parole di Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sui suoi obiettivi per la prossima stagione in nerazzurro Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Le Monde della sua prima stagione in nerazzurro e del suo futuro. OBIETTIVI PERSONALI – «Voglio arrivare a 20 gol e 20 assist per stagione.

Inter Thuram | Non sono più solo il FIGLIO di l’anno prossimo farò ancora MEGLIO