Fonte : sportnews.eu di 30 mag 2024

eu. Questo articolo Inter, si complica il rinnovo di Martinez? La decisione della società nerazzurra è stato pubblicato prima Sportnews. Archiviata la stagione con la vittoria dello Scudetto, l’Inter pensa al prossimo anno per riconfermarsi in campionato e far meglio in Champions League, competizione dalla quale è stata eliminata agli ottavi dall’Atletico Madrid.

Inter si complica il rinnovo di Martinez? La decisione della società nerazzurra