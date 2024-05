Inter Bisseck | In Italia sto imparando tanto Il mister ora sa quanto valgo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Insi impara, è il motivo per cui ho scelto di venire qui. Mi piace andare in avanti, ma il primo compito è difendere. Mi avevano detto avrei impiegato nove mesi per avituarmi, forse è un’esagerazione, ma 3/4 servono sicuramente”. A parlare ai microfoni di Transfermarkt è Yann, giocane difensore che ha chiuso la sua prima stagione all’. “All’inizio non riuscivo ad esprimermi inno, ora con ilriesco a capirmi meglio. Mi spiega cose, mi dice di essere pazienza, che la strada è quella giusta e sa. E i veterani della squadra mi hanno dato la sensazione che io possa diventare importante per questo club. Non devo nascondere le mie qualità”, ha aggiunto il difensore. “Dopo un anno qui posso dire che sarà difficile trovare qualcosa di migliore.