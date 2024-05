Inter assaggio di mercato | tra possibili cessioni strategiche e rinforzi economici

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’estate 2024 si preannuncia intensa per l’, impegnata a migliorare la rosa e a mantenere un equilibrio finanziario sostenibile. Dunque, cosa aspettarsi dal prossimo? STRATEGIA – L’si prepara ad affrontare l’estate 2024 con un calcioche promette di essere cruciale per definire il futuro del club, sia sul piano sportivo che finanziario. Dopo una stagione di successi in Serie A, la dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, è determinata a rafforzare ulteriormente la rosa per competere ai massimi livelli anche in Europa. Tuttavia, la strategia disarà attentamente bilanciata tra l’acquisizione di nuovi talenti e la necessità di cedere alcuni giocatori per mantenere la sostenibilità economica del club.