Fonte : 2anews di 30 mag 2024

Sono disponibili le prevendite per “Inside Out 2”, l’attesissimo secondo capitolo del film Pixar. Sono disponibili le prevendite per “Inside Out 2”, l’attesissimo secondo capitolo del film Pixar (vincitore di un Premio Oscar, Golden Globe, Premio BAFTA, tutti come Miglior Film d’Animazione) che ha incantato e scaldato il cuore del pubblico di tutto il mondo.

Inside Out 2 aperte sul sito di The Space Cinema le prevendite del sequel del film Pixar