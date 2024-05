Insensibili lasciatela in pace Kate Middleton e la malattia pubblicano una foto ed è bufera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024), lache fa scoppiare il caso sui social. Da tempo la moglie del principe William è entrata nel cuore dei sudditi del Regno Unito e non solo. Con la sua eleganza, ma anche la capacità di mostrarsi vicino alla gente, la principessa del Galles ha idealmente sostituito l’indimenticata e inarrivabile Lady Diana. E non a caso sui social si trovano spesso confronti tra le due. La pagina Instagram Princess Diana Iconic Look è dedicata alla principessa scomparsa nel 1997, ma ancora indelebile nella memoria di tutti. Recentemente gli amministratori della pagina hanno voluto dedicare un post alla principessache sta affrontando un brutto male e una impegnativa terapia. Il messaggio sarebbe stato di solidarietà, ma ha finito per provocare delle polemiche.