Innovation Management Forum

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 30 maggio 2024) Al via l’: al centro dell’edizione 2024 l’AI e le sue applicazioni 5/6/2024 – 9:00-13:00 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Sala delle Colonne) ??Via San Vittore, 21, 20123 Milano MI 120 leader dell’innovazione delle principali aziende italiane si confronteranno sui temi legati all’AI e alle sue applicazioni. Dall’esito di queste dissertazioni, verrà redatto un Libro Bianco, un prezioso documento con cui supportare i percorsi istituzionali di definizione delle strategie nazionali per l’intelligenza artificiale. Come vengono adottate, oggi, le intelligenze artificiali a supporto del business? Quali prospettive per il loro sviluppo nella grande industria italiana? Saranno queste alcune delle domande al centro dell’edizione 2024 dell’– spazio di dialogo tra le eccellenze neldell’innovazione e di collaborazione proattiva con le Istituzioni nello sviluppo delle politiche italiane per l’innovazione – che si terrà il 5 giugno al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.