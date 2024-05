Infestazione di cavallette. Ecco gli interventi per combatterle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le infestazioni dinegli ultimi anni hanno colpito diverse colture del territorio collinare romagnolo causando gravi danni alle produzioni agricole. Per contenere il rischio di danni per l’agricoltura, l’ambiente e l’economia, è necessario compiere una capillare attività di monitoraggio nel Cesenate per individuare le cosiddette ’grillare’ ed effettuare attività di contrasto dei focolai mediante trattamenti insetticidi localizzati e tempestivi. Nel corso di queste settimane i tecnici comunali preposti, accompagnati da agricoltori locali, hanno eseguito alcuni sopralluoghi nelle aree collinari di Formignano e di Luzzena. In questo ultimo caso è stata individuata una ’grillara’ rimossa tramite la tecnica dell’erpicatura del terreno.