Industria Felix Marchiello | Cambio culturale per produzione eco-sostenibile

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “Prosegue l'impegno della Regione Campania nel sostegno al sistema economico e produttivo campano. In questi anni di grandi mutamenti del contesto economico e geopolitico, le imprese sono chiamate ad affrontare sfide importanti, adeguando le proprie strategie aziendali per restare competitive. È richiesto un sostanziale cambiamento, finalizzato a gestire, nell'ottica della flessibilità e dell'innovazione, l'evoluzione tecnologica e la transizione verso unasempre più eco-. Gli incentivi per il sostegno dei programmi di investimento strategico e l'accompagnamento delle imprese nazionali ed estere, anche in sinergia con la rete nazionale, nel percorso di localizzazione, rappresentano un'azione concreta per sostenere il processo di trasformazione e per promuovere la Campania come luogo attrattivo per fare business”.